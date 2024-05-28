Dursun Özbek: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "24. şampiyonluğu kazandık. İnşallah seneye 25. şampiyonluğumuzu da kazanıp 5. yıldızı almayı planlıyoruz." dedi.

"BİZİM BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ"

Kupada zerre leke olmadığını söyleyen Özbek, "Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2 sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. Erden kardeşim çok net ifade etti. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük ki, öyle güzel bir camia ki.. Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez." diye konuştu.