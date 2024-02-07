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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: "Bölgeden elimizi fiziki olarak çekmemenin önemli olduğunu düşünüyorum" - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: "Bölgeden elimizi fiziki olarak çekmemenin önemli olduğunu düşünüyorum"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deprem bölgesiyle temas halinde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bölgeden elimizi fiziki olarak çekmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:45
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        "Bölgeden elimizi çekmemek önemli"
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        Galatasaray Divan Kurulu Şubat ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılıların 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından kulübün yaptığı çalışmalar hakkında divan kurulu üyelerine bilgi verdi. AKUT Vakfı 2. Başkanı Saydun Gökşin de GS Arama Kurtarma Ekibi ve çalışma kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Dursun Özbek: "Bölgeden elimizi fiziki olarak çekmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum"

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek toplantıda yaptığı açıklamada, felaketin yıl dönümünde deprem bölgesinde Kahramanmaraş’ta olduğunu ifade ederek, "Depremin üstünden 1 sene geçti. Dün bölgedeydik, Maraş'a gittik. Büyük afete uğramış bölge insanının beklentileri neler. İlk gün itibarıyla bazı acil yardım malzemesi olabilir, konaklama için mekanlar olabilir, iş gücünün göçmemesi için kalıcı konutlar olabilir fakat bütün bunlar zaten yapıldı. Bana göre bölge insanının beklentilerinin en önde gelenlerinden birisi de bizlerin sürekli bölgede temas halinde olmaları, onlarla kucaklaşmaları, onlarla el sıkışmaları ve hal-hatır sorma gibi konular, yardımların önünde geliyor. Yaptığımız ziyaretlerde insanlar geliyor, 'Başkanım hoş geldin' diyor. Kullandıkları ifadeler, bizlere söyledikleri, konuşurken ağlayarak bizlere ifade ettiği şeyler, bu dokunuşun çok önemli olduğu hissini bende uyandırdı. Mezarlığa hayatını kaybeden insanlara Fatiha okumak için gittik. Yaşlı bir bey geldi, 'Başkanım, iki tane oğlumu bu depremde kaybettim. Aslan gibi iki delikanlı. Bunlar Galatasaraylıydı. Başkan olarak bir Fatiha okumaz mısın?' dedi. Okudum, dertleştim biraz kendisiyle. Orada her şeyi yaparız fakat bölgeden elimizi fiziki olarak çekmemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda felaketler, erdemleri sergileme zamanıdır. Biz de ülkemizin en organize sivil toplum kuruluşu olduğumuzun bilinciyle gücümüzü ve kaynaklarımızı harekete geçirdik. Gelecek için de kalıcı ve sürdürülebilir adımlar attık. AKUT eğitmenlerine teşekkür gönderiyorum. Sözlerimizi 2017 yılında genç yaşta kaybettiğimiz Şevket Keresteci kardeşimi anarak yapmak istiyorum. Sana ve 6 Şubat depreminde hayatları kaybetmiş bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum, değerli ailelerine sabırlar diliyorum" diye konuştu.

        Daha sonra AKUT Vakfı iş birliği ile sarı-kırmızılıların kurulan ilk müdahale ekibi eğitmen adayları da beraatlarını aldı.

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