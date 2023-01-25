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Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sadece sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması için değil, Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Bugün PFDK’nın beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
İHA

Galatasaray Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Nef Stadyumu’nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun çalışmaları ve projeler hakkında üyelere bilgiler aktardı.

İlk olarak gelirler hakkında konuşan Özbek, “Başkanlığım dönemimde naklen yayın ihalesinde, Kulüpler Birliği olarak beraber çalıştık. 500 milyon Dolar mertebesinde bir naklen yayın geliri planladık ve anlaşma öyle imzalandı. Bugün geldiğimiz noktalar yaklaşık 120 milyon Dolar çerçevesinde. Sponsorluk gelirlerimizde düşüş var. En önemli katkıyı veren kısımlar, göğüs reklamı, stat isim hakkı gelirleri; göğüs sponsorluk gelirleri, geçtiğimiz senelerden geliyor ve yapılan TL anlaşmaları çerçevesinde de rakamlar enflasyona yenik düştü. Biz bunları yenileyebilirdik. Geldiğimiz günden beri ve hala süren çalışmalar çerçevesinde maalesef istediğimiz rakamlara ulaşacak yenilemeyi yapamadık. İlk fırsatta stat isim hakkı ve forma reklamını arttırmak için faaliyetlerimizi hiç eksiltmiyoruz. Bir önceki sezon gösterdiğiniz performansı, ilgili firmaya gittiğiniz zaman anlatmanız gerekiyor. İnsanlar da bir önceki performansınıza bakarak kararları veriyorlar. Burada da düşüşümüz var. Hasılatlarımızı etkileyen konulardan bir tanesi loca ve VIP satışları; bu seneki başarımızdan ayrı olarak, geçen seneki durum değerlendirildiğinden istediğimiz seviyeyi tutturamadık. Gelirlerimizi etkileyen husus oldu” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BAŞKANLIĞI, AĞLAMA MAKAMI DEĞİL"

Kulüplerin gelirlerinde dijital ortamın çok önemli yer edindiğini aktaran Başkan Özbek, “Son 5 aydır muazzam bir mücadele veriyoruz. Son dönemlerde büyük gelirler sağlayan, büyük fayda sağlayan bir ortam. 5 aydır uğraştığımız şeylerin başında gün aşırı anlaşmalardan kurtulmak vardı. Saha kenarındaki LED ekranlar gün aşırı anlaşma ile yapılmış. Maksadım kimseyi şikayet etmek değil, faaliyetlerimizin nasıl yürüdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Gün aşırılık derdimizden kurtulduk ama 5 ayımızı aldı. Çok büyük katkı verecek projelerle, yakında bu müjdeleri vereceğiz. Saha kenarında LED ekran reklamı, senede 70-80 milyon TL’yi bulacak ortalama. Uzun bir süre görüşme sonrası iptalini yaptık. Token gelirleri, ekonominin, piyasanın getirdiği şartlar nedeniyle o da yok. Galatasaray başkanlığı ağlama yeri değil. Bu kulübü layık olduğu şekilde yönetmeniz gerekiyor. Galatasaray Sportif A.Ş. aynı kadro ile mücadele etme durumunda dahi, 50 milyon Euro eksiğiniz var” açıklamasında bulundu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi ile alakalı ise Özbek, “İnanıyorum ki Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmak en çok Galatasaray’a yakışacak. Verdiğimiz mücadele sadece Galatasaray’ın şampiyon olması için değil. Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalışıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe’yi sahasında 3-0 yendik. Olayı saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Bugün PFDK’nın beni disipline sevk ettiğini öğrendim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz birlik oldukça başarılarımız artıyor. Başarılar oldukça da dört bir yandan topyekûn saldırılar oluşuyor. Tüm bu saldırılara karşı camiamız olarak dimdik durduğunuz için sizlere ve camiamıza teşekkür ediyorum. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim. Bu desteğin büyüklüğü için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Hepinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklarımıza, gurur duyacağımız Galatasaray bırakmak için hep birlikte çalışacağız. Oluşturduğumuz sevgi ortamı için gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

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