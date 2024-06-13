Fatih Birol, Galatasaray başkanı Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı oldu
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı' oldu.
Giriş: 13.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:56
Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı olarak atanmıştır." denildi.
Açıklamada Fatih Birol'un atamasının yönetim kurulunun 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla yapıldığı bildirildi.
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