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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'e 'Uluslararası ilişkiler' danışmanı - Galatasaray Haberleri

        Fatih Birol, Galatasaray başkanı Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı oldu

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı' oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:56
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        Özbek'e 'Uluslararası ilişkiler' danışmanı
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        Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı olarak atanmıştır." denildi.

        Açıklamada Fatih Birol'un atamasının yönetim kurulunun 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla yapıldığı bildirildi.

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