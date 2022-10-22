Dursun Özbek: Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'a emek verenlerin sayesinde

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99´uncu yılını kutlamak için düzenlenen baloda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Dernek Başkanı Özgür Bayraktar, dernek üyeleri yer aldı. Balo öncesinde Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara´ya ziyaretleri kapsamında önce Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı´nın Ziraat Bankkart ile oynadığı maçı takip ettiklerini, daha sonra da Anıtkabir´de Ata´nın huzuruna çıktıklarını ifade ederek, "Sevgili Ata´mıza, Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk´e görüşlerimizi, onun çizdiği yolda yolumuza devam ettiğimizi huzurunda ifade ettik. Daha sonra 1905 AGS´nin düzenlediği toplantıya geldik. Her zaman ifade ediyorum, Galatasaray´ın büyüklüğü, Galatasaray´a emek veren insanların, derneklerin çalışmaları sayesinde oluyor. Şimdi burada Galatasaraylılarla buluşacağız, dertleşeceğiz, anlatacağız, dinleyeceğiz" dedi.

Özbek, Ankara´da bir sevgi seliyle karşılandığını ve Ankaralı taraftarları gözlerinden öptüğünü ifade etti. 1905 AGS Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Cumhuriyetimizin 99´uncu yılını kutlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.