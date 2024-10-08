Dursun Özbek'ten açıklama: Verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap verdi.

Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde:

"Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik. Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık.

Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.