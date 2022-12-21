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Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık'taki yerleşkesinde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Özbek, bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var." diye cevap verdi.

ICARDI'NIN BONSERVİSİ ALINACAK MI? Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu ancak finansal durumun da önemli olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli." diye konuştu. RONALDO YANITI Özbek, bir başka öğrencinin Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili sorusu üzerine, "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez? Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Ronaldo bir dünya yıldızı, istemiyorum gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar. Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDE'' Sarı-kırmızılı kulübün finansal durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, geliştirdikleri projelerden oluşturulacak fonlarla rahat nefes almayı planladıklarını söyledi. İlk görevlerinin finansal yapıyı düzeltmek olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti: "Kulüpler zor günler geçiriyor. Sadece finansal olarak değil. Finansal yapıyı düzeltmeden sürdürülebilir bir sportif başarı mümkün değil. Torunlarımıza, çocuklarımıza başarıya endeksli bir Galatasaray bırakmak istiyorsak ilk görevimiz finansal yapıyı düzeltmek. Galatasaray, Türkiye'nin en önemli spor kulübü. 500 yılı aşkın bir eğitim kurumundan neşet etmiş, gelenekleri olan, yazılı olmayan kaideleri bulunan bir kulüp. Bu şekilde bir spor kulübü olarak Türkiye'ye olimpik sporları getiren bir kulüp Galatasaray. Galatasaray hiçbir zaman sportif faaliyetleri ikinci plana alamaz. Bunun için önce finansal yapıyı düzeltmek gerekiyor. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Galatasaray olarak esas faaliyetimiz olan spordan fon üretmek, yeteri derecede bütçeye sahip olmak mümkün değil. Altyapıdan sporcu üretelim, bunu satalım, buradan gelen parayla tesislerimizi yenileyelim, bunlar mümkün değil. Galatasaray ve diğer kulüpleri yönetenler faaliyet dışı yatırımlarla, organizasyonlarla gerekli bütçeyi oluşturmak zorundalar. Daha önceki başkanlığımda Riva projesini başlattık ve kulübe yaklaşık 170 milyon dolar para girdi. Galatasaray finansalları itibarıyla en iyi durumdaki spor kulübü. Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans şekline dönüştürdük. Ön talep toplamaya başladık. Muazzam bir talep var. Bunun tek sebebi binanın lokasyonu değil Galatasaray markasının büyüklüğü. Galatasaray bir dönüşüm içinde."