İHA

Galatasaray Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Nef Stadyumu’nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek altyapı için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

“Esas faaliyetlerimizden para kazanamıyoruz. Esas faaliyet futbol; ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu konu üzerine eğildiler. Özellikle altyapı ile ilgili büyük çalışmalarımız var. Önümüzdeki hafta son derece doyurucu şekilde yeni scout ekibi, Erden Timur tarafından detaylı anlatılacak. Önümüzdeki hafta sizi bilgilendireceğiz. Tesisleriniz olması lazım. Gidin bakın, Florya'daki tesislerimiz ne vaziyette. Yeniden tesisleşme olayı en önemli faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Gayrimenkul projelerimizi geliştirdik. GS Leo Residence'ın yüzde 70'i lansman günü satılmıştı. Yüzde 30'unu da önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde tablolarımız çok farklılaşacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. Torunlarımıza daha iyi bir Galatasaray bırakmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir sportif başarılara taşıyacak gücümüz var.”

TAPUSU ALINIYOR

Projelerle ilgili son bilgileri de paylaşan Başkan Özbek, “Mecidiyeköy projesi; gereken finansman desteği verecek en önemli proje. Mali tablomuzu, herkesi memnun edecek Florya projesi. Bu proje aslanlar gibi yürüyor. Sadece prosedür çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Florya'nın tapusunu 1-2 hafta içinde alacağız. Galatasaray’ın sportif faaliyetlerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz desteği sürdürmenizi istiyorum. Projelerimizi peşi sıra sürdürüyoruz. Kemerburgaz Tesis projemiz; esas para kazanmanın faaliyetleri çerçevesinde akademi var. Bugünkü tesislerimiz yeterli değil. Kemerburgaz, altyapıya hizmet verecek ve A takıma hizmet verecek. Önümüzdeki günlerde bir temel atma töreni ile oradaki faaliyetlerimiz hız kazanacaktır. Kemerburgaz projesi olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.