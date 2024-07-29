Dursun Özbek'ten taraftara 8 numara müjdesi!

Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi karşılaşacakları Turkcell Süper Kupa maçına odaklandıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Transfer sezonu devam diyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sezon üst üste şampiyon olan değerli bir hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. 8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz."