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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmassının ardından açıklamalarda bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

    GALİBİYET YORUMU

    "Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05..." 
  • Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

    "Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak."
  • Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

    "TRANSFER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

    Özbek, Milot Rashica'nın transferiyle ilgili soruya ise "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet." diye konuştu
  • Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

    "HAVAYA GİRMEK YANLIŞ!"

    Dursun Özbek şöyle devam etti: "Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış." 
  • Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

    "Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz."
  • Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

    Özbek, "Icardi'nin bonservisini alacak mısınız?" sorusuna ise "İyi akşamlar diliyorum" yanıtını verdi.

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