Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl için kulübün resmi sitesinden mesaj yayımladı.

İşte Dursun Özbek'in sözleri:

Sevgili Galatasaraylılar,

Galatasaray ile geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl biz Galatasaraylılar için çok kıymetli. Bu duygu ve bilinçle 2024 senesini başarılarla, zaferlerle geride bırakıyoruz.

Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız tribünde sımsıkı kenetlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa’da ise gözümüzü daha yükseklere diktik.