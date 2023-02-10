Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Dursun Özbek ve Adnan Polat, Galatasaray'ın yardım organizasyonunu ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat ve sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübün "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlediği yardım organizasyonunu ziyaret etti

Dursun Özbek ve Adnan Polat, Galatasaray'ın yardım organizasyonunu ziyaret etti
AA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve eski başkan Adnan Polat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen yardım organizasyonunu ziyaret etti.

Nef Stadı'nda yer alan otoparkta kurulan yardım alanını gezerek çalışmaları inceleyen Özbek ve Polat, gönüllü çalışanlarla bir araya geldi.

Torreira ise yardım kolilerinini doldurulmasına yardımcı oldu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Depremin birinci gününden itibaren stadın bu bölgesini lojistik alan belirledik. 5 günde 57. tır sevkiyatı yaptık. Tırları buradan göndermek yetmiyor. Hem Hatay'da hem Kahramanmaraş'ta iki büyük lojistik depo tuttuk. Tırlar malzemelerini indiriyor ve 27 nakil aracıyla gideceği yere kadar dağıtımını yapıyoruz. Büyük bir gayret içindeyiz. Yardım çağrımıza cevap veren herkese teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek var. Türk milletinin başı sağ olsun. Enkaz altından hala vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, yaralılara şifa diliyorum. Bundan sonra yapacağımız ikinci operasyon barınma ihtiyacına cevap vermek. Tuvaletle ilgili sorun baş gösterdi. Onun teminine çalışıyoruz. 100 konteyner destek göndereceğiz, hedefimiz 500'e çıkmak." diye konuştu.

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Adnan Polat ise şunları kaydetti:

"Türk milletinin başı sağ olsun. Dursun başkana, Galatasaray yönetimine, burada emek veren herkese bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu acı günde oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Polat Holding olarak şunu gözledik, vatandaşlarımızın hepsi gıda, yiyecek, içecek gönderiliyor ama teknik malzemeye de ihtiyaç var. Bu anlamda Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak 300 tane teknik adamı o bölgeye gönderdik. Orada çalışmayan, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda deprem bölgesinde çalışıyorlar. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. 100 tane de şu an Macaristan'da hazırlıyoruz, onlar da gelecek. Tuvalet ihtiyacı var. Mobil tuvalet ile ilgili çalışmalarımız var. Macar devletine ve halkına da teşekkür ediyorum. Onlar da ciddi anlamda yardım ediyorlar. Yunanistan'a teşekkür ediyorum. Ciddi olarak yardım ediyorlar."

"Çok zor anlardan geçiyor ülke." diyen Torreira ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla mağdurun olduğu bir felaket yaşandı. Yabancılar olarak bizi çok sıcak karşılamışlardı. Biz de burada elimizden geleni yaparak onlara destek olmak istiyoruz. Takım olarak neler yapabiliriz diye aramızda konuşuyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atsu'nun manevi annesinden yürek dağlayan sözler: O yaşasın ben öleyim!
FUTBOL "O yaşasın ben öleyim!"
Sam Adekugbe: O gece Atsu ile aynı evdeydik
FUTBOL ''Atsu ile aynı evdeydik''
Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!
FUTBOL Spor camiasından bağış yağdı!
Sakaryaspor ile Kocaelispor, deprem bölgesine yardım maçı yapacak
FUTBOL ''Sizi en iyi biz anlarız''
Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, depremde vefat etti
FUTBOL Bir sporcu daha depremde vefat etti
Enkazdan çıkarılan Kerem'e Beşiktaş sözü
FUTBOL Enkazdan çıkarılan Kerem'e Beşiktaş sözü
''Üç Büyükler''in statları yardım merkezlerine dönüştürüldü
FUTBOL ''Üç Büyükler'' yardım merkezlerine dönüştürüldü
Van Persie'den depremzedelere destek
FUTBOL Van Persie'den depremzedelere destek
Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, kulübün yardım organizasyonunu ziyaret etti
FUTBOL Onur Bulut, yardım organizasyonunu ziyaret etti
Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
FUTBOL Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.