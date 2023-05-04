HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 33. haftada sahasında Medipol Başakşehir ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına, taraftara açık antrenmanla başlarken İdmanı kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar antrenman öncesinde Dursun Özbek ile Erden Timur'a sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcular sahaya çıkmadan önce Özbek'i tribüne çağıran taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratları yaptı. Taraftarlar, ardından Timur'u çağırdı. Bir süre tribünler uzaktan selamlayan Erden Timur, ısrarlara dayanamayarak taraftarların önüne gitti.

Özbek ve Timur, taraftarı birlikte selamlarken son haftalarda Erden Timur'un yalnız kaldığı iddialarına da birlikte bu görüntüyle yanıt verdiler.