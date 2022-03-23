İtirafçı yer gösterdi! 0:00 / 0:00

DHA

Rize'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine cansız bedeninin gömülü olduğu değerlendirilen sahilde yer göstermesiyle kayalık alanda iş makinesi ile kazı başlatıldı.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından cansız bedeninin gömülü olduğu değerlendirilen, ilçe merkezinde Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

HIZLA UZAKLAŞTIRILDI

Kazıda, bölgeye getirilen ve ismi açıklanmayan itirafçı, cansız bedenine olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis ekiplerince hızla uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kazı çalışması devam ediyor.





NE OLMUŞTU?

Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıklarını söylemişti.

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya gelmişti.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamadı.

Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanmış ve gözaltına alınmıştı.