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'Duru Olmak' belgeseli için yayın durdurma kararı - Magazin haberleri

'Duru Olmak'a yayın durdurma kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Nükhet Duru'yu bilinmeyen yönleriyle ele alan 'Duru Olmak', 19 Şubat'ta Netflix Türkiye'de yayınlanmıştı. Duru'nun "Hikayesi Var" albümünü odağına alan belgesel yayınlandıktan hemen sonra taraflar arasında bir telif sorunu ortaya çıkmıştı.

Yönetmen Mustafa Tunç (Mu Tunç),belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını iddia ederek, hakkının yendiğini söylemişti. Tunç belgeselin mecra satışının onayı ve bilgisi dahilinde yapılmadığını ifade etmişti.

'DURU OLMAK'A YAYIN DURDURMA KARARI

Raninitv'nin haberine göre; Netflix, her iki tarafın da haklarını korumak ve tarafsız davranmak için yapımcı Evren Ercan ve Mustafa Tunç arasındaki telif tartışmasında uzlaşma sağlanana kadar içeriğin yayınını durdurma kararı aldı.

Kararın ardından konuyla ilgili şu resmi açıklama yapıldı:

Netflix olarak, birlikte çalıştığımız tüm oyuncu ve yapım ekibinin haklarını korumak her zaman bizim önceliğimiz. Bahsi geçen durumu derinlemesine inceledikten sonra, taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar belgeselin yayınını durdurma kararı aldık.

"TAMAMI UYDURMA!"

Tunç'un iddialarının ardından Nükhet Duru, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunmuştu.

66 yaşındaki Duru, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Mustafa Tunç (Mu Tunç) isimli kişinin iftira ve yalan dolu sözleri karşısında açıklama yapmam gerekiyor. Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir ‘emek sömürüsü’ demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım. Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır.

"BASKI KURMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

Bu kişi ‘Nükhet Duru’ ve ‘Hikayesi Var’ albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 yıldır sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir!

Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir. Belgeselin yayını için yapımcımızın dijital platform ile anlaşması sonrasında Tunç’un tutumu şantaja dönüşmüştür. Önce telefonlara cevap vermemiş, sonra da taleplerini yükseltip, yapımcımıza baskı kurmaya çalışmıştır.

"EL KOYDU"

Kişi hızını alamamış ‘Dijital platform gelirinin tamamını istiyorum, yoksa basında Nükhet Duru aleyhine konuşacağım’ diyerek tehdit etmiştir. Belgeselin (Dijital platforma yüklenen dışında) bir kopyası dahi elimizde yoktur, Mustafa Tunç kayıtlara el koymuştur.

Belgeselin tüm masraflarını ve maliyetini yapımcı firma ödemiştir, Mustafa Tunç’a da ücretleri ödenmiştir. Tüm bunlar belgelidir, mahkemeye ibraz edilecektir.

"DİKKATE ALMADI" DEMİŞTİ

Besteci Ali Kocatepe de geçtiğimiz günlerde albüm projesi hakkında önceden bilgilendirilmediği için şarkılarının yer almasına izin vermediğini söylemişti.

Konuyla ilgili Duru ile kriz yaşayan Kocatepe, "Şarkılarımla ilgili projelerini önceden benimle paylaşması gerektiğini anlattığımda bana hak verdiğini söyledi ama uyarılarımı dikkate almadı" demişti.