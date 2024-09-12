Eylül halka arz takviminde yer alan isimlerde biri olan Durukan Şekerleme dün talep toplamaya başladı; bugün ise bitiriyor. 722 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 42,5 milyon lot dağıtacağını belirten firma 'DURKN' BIST kodu ile Yıldız Pazar'da yerini aldı. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları...