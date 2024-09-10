Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket “DURKN” BIST sembolü ile borsada işlem görecek. Durukan Şekerleme'nin halka arz büyüklüğü 722 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Durukan Şekerleme ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var, kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar? İşte Durukan Şekerleme talep toplama tarihleri...