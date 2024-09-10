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        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Durukan Şekerleme DURKN halka arz fiyatı ne kadar?

        Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, 'DURKN' kaç lot verir?

        Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka açıklık oranı yüzde 32,07 olarak açıklanan şirket, toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtımında bulunacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar için, "Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Durukan Şekerleme halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Durukan Şekerleme (DURKN) halka arz tarihleri ve hisse fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:26
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        Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Tamamı eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek şirket “DURKN” BIST sembolü ile borsada işlem görecek. Durukan Şekerleme'nin halka arz büyüklüğü 722 milyon TL olarak açıklandı. Peki, Durukan Şekerleme ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var, kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar? İşte Durukan Şekerleme talep toplama tarihleri...

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Durukan Şekerleme 11-12 Eylül tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

        Durukan Şekerleme'nin hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

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        DURUKAN ŞEKERLEME KAÇ LOT VERİR?

        Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olas lot dağıtımı şu şekilde;

        300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

        700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

        1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

        1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

        2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

        3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

        5

        DURUKAN ŞEKERLEME HANGİ BANKALARDA VAR?

        Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden talep girilebilecek.

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        DURUKAN ŞEKERLEME KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

        Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

        Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.

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