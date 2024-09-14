Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Durukan Şekerleme, iki gün süren talep toplama sürecinden sonra lot dağıtımını yaptı ve kişi başına 61 lot verdi. 722 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan firma halka arzdan elde edeceği fonu; güneş enerjisi yatırımı, işletme sermayesi ve borç ödemek için kullanacak. Peki, Durukan Şekerleme ne zaman BIST'te işlem görmeye başlayacak? İşte, detaylar...
Durukan Şekerleme'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasından sonra BIST'te ne zaman işlem göreceği de netleşti. Firmanın halka arzına 500 binden fazla katılım oldu ve kişi başına 61 lot düştü. İşte, Durukan Şekerleme halka arz sonuçları ve borsada işlem göreceği tarih...
DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıttı. Kişi başına ortalama olarak 1037 TL değerinde 61 lot düştü. Firmanın halka arzına 689 bin 338 kişi katıldı.
DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma 17 Eylül Pazartesi günü BIST'te işlem görmeye başlayacak.
DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.
DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).
Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.
Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.
DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.