Durukan Şekerleme'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasından sonra BIST'te ne zaman işlem göreceği de netleşti. Firmanın halka arzına 500 binden fazla katılım oldu ve kişi başına 61 lot düştü. İşte, Durukan Şekerleme halka arz sonuçları ve borsada işlem göreceği tarih...