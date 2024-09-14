Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme ne zaman borsada BIST'te işlem görecek, halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

        Durukan Şekerleme ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

        Durukan Şekerleme, iki gün süren talep toplama sürecinden sonra lot dağıtımını yaptı ve kişi başına 61 lot verdi. 722 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan firma halka arzdan elde edeceği fonu; güneş enerjisi yatırımı, işletme sermayesi ve borç ödemek için kullanacak. Peki, Durukan Şekerleme ne zaman BIST'te işlem görmeye başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Durukan Şekerleme'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasından sonra BIST'te ne zaman işlem göreceği de netleşti. Firmanın halka arzına 500 binden fazla katılım oldu ve kişi başına 61 lot düştü. İşte, Durukan Şekerleme halka arz sonuçları ve borsada işlem göreceği tarih...

        2

        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıttı. Kişi başına ortalama olarak 1037 TL değerinde 61 lot düştü. Firmanın halka arzına 689 bin 338 kişi katıldı.

        3

        DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firma 17 Eylül Pazartesi günü BIST'te işlem görmeye başlayacak.

        4

        DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

        5

        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

        Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

        Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.

        6

        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca şirket, katılım endeksine ve T1-T2 kullanımına uygun.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası