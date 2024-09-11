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        Haberler Bilgi Ekonomi Durukan Şekerleme talep topluyor! Durukan Şekerleme kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, talep toplama tarihleri nedir?

        Durukan Şekerleme talep topluyor! Durukan Şekerleme kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Durukan Şekerleme, talep toplamaya başladı. 722 milyon TL halka arz büyüklüğü ile yatırımcılara 42,5 milyon lot dağıtacak şirket, 'DURKN' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Durukan Şekerleme olası lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:02
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        Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Bugün itibarıyla talep toplamaya başlayan firma yatırımcısına 42,5 milyon lot dağıtmayı hedefliyor. 'DURKN' kodu ile BIST'te yerini alacak firmanın kişi başına 14 ile 142 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları ve talep toplama tarihleri...

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        DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

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        DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firma 11-12 Eylül tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

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        DURUKAN ŞEKERLEME LOT DAĞITIMI

        Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtacak. Olas lot dağıtımı şu şekilde;

        300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

        700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

        1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

        1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

        2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

        3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

        Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

        Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.

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        DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Firmanın halka arz açıklığı yüzde 31.58; halka arz büyüklüğü ise 722 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca T1-T2 kullanımına uygun.

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