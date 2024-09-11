Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Bugün itibarıyla talep toplamaya başlayan firma yatırımcısına 42,5 milyon lot dağıtmayı hedefliyor. 'DURKN' kodu ile BIST'te yerini alacak firmanın kişi başına 14 ile 142 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. İşte, Durukan Şekerleme halka arz detayları ve talep toplama tarihleri...