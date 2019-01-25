2018 DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Giriş Sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasında açıklandı.

DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2018-2019

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Ocak 2019 tarihinde saat 15:20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI

DUS Sınavı Diş Hekimi olup ağağıdaki alanlarda uzmanlık statüsü elde etmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi,

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi,

Ortodonti,

Endodonti,

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği),

Periodontoloji,

Protetik Diş Tedavisi,

Restoratif Diş Tedavisi alanlarında uzmanlık eğitimi almak için adaylar DUS Sınavına girerler. DUS sınavı her diş hekimine zorunlu değildir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı adayları, hedefledikleri kurumlarda uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanırlarsa, belirli sürelerde bu eğitimi tamamlarlar. Her diş hekimi DUS ‘a girmek zorunda değildir. Yalnızca uzman olarak kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri DUS ‘a girmek zorundadır. Eğer hedefiniz uzman statüsünde görev yapmak değilde diş hekimi olarak özel kurumlarda çalışmaya devam etmek için DUS sınavına girmenize gerek yoktur.