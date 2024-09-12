DUS, STS başvuru tarihi! DUS ve STS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için son gün hızla yaklaşırken, adayların başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. 2024 yılı DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için belirlenen son başvuru tarihi merak ediliyor. İşte DUS ve STS başvuru detayları