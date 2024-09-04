DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı : DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?
13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvurular ÖSYM üzerinden yapılıyor. Peki DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için son güne gelindi. Henüz başvuru yapmayan adaylar detayları araştırıyor. İşte DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı
DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.