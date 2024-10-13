ÖSYM takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) bugün uygulanacak. Bu kapsamda 2024 DUS ve STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav süresi ve soru sayısı adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2. Dönem DUS ve STS Diş Hekimliği sınavı kaç soru, kaç dakika?