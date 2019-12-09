DUS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2019 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı GENEL 1.239 543 *588 0 YABANCI UYRUKLU 39 76 *38 39

* Danıştay 8 inci Daire’nin 06.11.2017 tarihli ve E. 2017/5939 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin “Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama” başlıklı 13/4 üncü maddesinin “…bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nın mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına yerleştirilmesi yönündeki kararı ile yerleştirme yapılmıştır.