ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Dusan Alimpijevic’in sözleşmesini 3 yıl daha uzattıklarını açıkladı. Barış Spor Salonu’nda yapılan basın toplantısına Başkan Sezer Sezgin ve Genel Menajer Nedim Yücel de katıldı. Başkan Sezgin, “Koçumuzla kimyamız iyi uyuştu. Yönetim kurulumuzla da ortak aldığımız kararla sözleşme yenilemek istedik. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

"BURSASPOR TARAFTARIYLA SALONDA OLMAK İSTİYORUM"

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ise, “Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kötü günler de geçirdik ancak toparlanmasını bildik. Bursaspor taraftarı başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Onlarla salonda bir arada olmak istiyorum. Hedeflerimiz büyük. Umarım bunları birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı. Dusan Alimpijevic daha sonra kendisini 3 yıl daha Bursaspor’da tutan sözleşmeye imza attı.