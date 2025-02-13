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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Bu şekilde devam edeceğiz - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic: Bu şekilde devam edeceğiz

        Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 3-0'lık Anderlecht galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 23:09 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:09
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        "Bu şekilde devam edeceğiz"
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        UEFA Avrupa Ligi eleme turu Play-off ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, galibiyeti değerlendirdi.

        "BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

        Mücadelede Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Tadic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

        Sözlerine devam eden Sırp yıldız, "15 asistim var diye biliyorum. Bu başarı, bu sayılar takım sayesinde oluyor. İstikrarlı bir şekilde işinizi yapmanız gerekiyor. Bireysel olarak yaptığınızın önemi yok, önemli olan takımın kazanması." diye konuştu.

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