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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dusan Tadic: Farklı olabilirdi - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic: Farklı olabilirdi

        Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, 1-1 berabere biten Twente karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:30
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        "Farklı olabilirdi"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin golünü atan Dusan Tadic, maçı değerlendirdi.

        "FARKLI OLABİLİRDİ"

        Tadic, "Öncelikle şunu söyleyebilirim; gerçekten zor bir maçtı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Twente gerçekten iyi bir takım, nasıl futbol oynamaları gerektiğini, top kaybından sonra nasıl baskı yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Bizlere çok fazla problem yarattılar. İlk yarıda şanslarımız vardı, goller bulabilirdik. O golleri atsaydık durum farklı olabilirdi. İkinci yarı özelinde konuşursak; pas ritmimizi artırınca oyun pozitif anlamda değişti. Atmış olduğumuz golle beraber 1 puanla ayrılıyoruz." dedi.

        "İYİ VE KÖTÜ ZAMANLARIMIZ OLDU"

        Sırp yıldız, "Sezonda iyi ve kötü zamanlarımız oldu. Bunun üzerinde çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elbette hem antrenmanlarda hem maçlarda amacımız çok daha iyi olabilmek. Sezon içerisinde de çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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