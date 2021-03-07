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HaberlerGündem3. SayfaFACİA| Son dakika: Düşen vinç 2 çocuk babası işçiyi hayttan kopardı
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Düşen vinç kabininin altında kalan işçinin feci sonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasındaki kaza faciayla sonlandı. Düşen vinç kabininin altında kalan işçi Bestami Karakuş, hayatını kaybetti

FACİA| Son dakika: Düşen vinç 2 çocuk babası işçiyi hayttan kopardı
İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Sarıseki Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir çelik fabrikasında demirlerin taşındığı vincin kabininde çalışan Bestami Karakuş adlı işçi, aniden kabinle birlikte yere çakıldı. Karakuş, düşen kabinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakuş'un cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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