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        Haberler Gündem Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023: İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak ve kimlere verilecek?

        Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları ve tarihleri neler?

        Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk kez ev almak isteyenler 1.20 faiz oranı ile konut sahibi olabilecek. 180 ay, 15 yıl uzun vade imkanı sunulacak olan düşük faizli konut kredisi başvuru detayları Orta Vadeli Program ile açıklanacak. İşte düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 00:07 Güncelleme: 06.11.2023 - 00:07
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        Düşük faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları, ilk kez ev alacaklar tarafından sorgulanıyor. 15 yıla varan uzun vade imkanı ile sunulacak olan 1.20 faizli konut kredisi detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşları destekleyecek Orta Vadeli Programla açıklanacak. İşte 2023 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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        İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ İMKANI

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

        Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

        İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

        ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

        Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

        Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

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        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi düzenlemesinin Ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

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        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

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        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        İLK KEZ EV ALACAKLARA FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

        "İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

        DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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