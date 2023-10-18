Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara ise düşük faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin "Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." açıklamasında bulundu. Peki, 1.20 konut kredisi ne zaman çıkacak, ödeme planı nasıl? İşte, düşük faizli konut kredisi şartlarına ilişkin ayrıntılar...

3 Şurada Paylaş!









CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.