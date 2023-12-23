Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İlk evim 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları nedir? - Merak Edilenler Haberleri

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İlk evim 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları nedir? - Merak Edilenler Haberleri

İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan kampanyanın bazı detayları netlik kazanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade etmişti. Peki, 1.20 faizli konut kredisi şartları neler? Düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ilk ev alacaklara konut kredisi kampanyası hakkında bilgiler...

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.