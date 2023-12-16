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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Düşük faizli konut kredisi: İlk evim kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir ve ödeme planı nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evim konut kredisinde son durum! Düşük faizli konut kredisini kimler alabilir?

        BDDK'nın Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara çeşitli imkânlar sunulacağını açıklamıştı. Bu kapsamda ilk evini alacak vatandaşlara 15 yıl vadeyle, 1.20 faiz üzerinden konut kredisi verilecek. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek ve kimler alabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 00:35 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:35
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        1

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk kez evini alacak vatandaşlar için birtakım kolaylıklar sağlanacak. Bu uygulamayla beraber, ikinci veya üçüncü evini almak isteyen vatandaşların işi zorlaşırken, kredi desteği ilk evini alacak vatandaşlar için kullanılacak. Peki, düşük konutlu faiz kredisi ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilir ve başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        2

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

        3

        İLK KEZ KONUT ALANLARA UYGUN KREDİ

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

        Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

        İlk kez konut edinimini destekleyici, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında konut edinimini kolaylaştırıcı uygulamalara yönelik çalışmalar yapılacak.

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        ÇOK KONUT ALIMINA TEDBİR

        Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

        Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

        5

        1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

        6

        KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

        7

        VADE NE KADAR OLACAK?

        Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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