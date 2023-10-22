Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı verilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar geldi. Peki, 1.20 konut kredisi ne zaman çıkacak, ödeme planı nasıl? İşte, 2023 düşük faizli konut kredisi şartlarına ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.