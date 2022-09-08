Hem çalışanları hem emeklileri ilgilendiriyor!

Hem çalışanların hem de emekli kişileri yakından ilgilendiren banka promosyonları konusu her gün gündemde yer almaya devam ediyor. Arama motorlarında sıklıkla karşılaşılan konu hakkındaki, "Promosyon ödemeleri artırılabilir mi?", "Promosyon ödemelerini artırmanın yöntemi ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ÇALIŞANA VE EMEKLİYE MÜJDE

Her kamu ve kuruluşun promosyon işlemleri farklılık gösteriyor ve kurumlar sendika ve çalışanın yer aldığı komisyonları, süresi bitmemiş sözleşmeleri iptal etmek için bankalarla iletişim haline geçiyor. Tazminat maddesi bu noktada devreye giriyor. Mevzuata göre ilk yıl sözleşme feshedilirse promosyonun tamamı, ikinci ve üçüncü yıl fesh edilirse yüzde 50'si iade ediliyor. Bu yöntem için o kurumda çalışan tüm memurların aynı kararda olması gerekiyor.

Konu ile alakalı emekliler için promosyon miktarları 8000 TL'ye kadar çıkıyor. Bunun yanında kendi yakınını getiren emekliye 10 bin TL promosyon ödemesi gerçekleşiyor. Taahhütlerini veren emekli vatandaşlar da bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Tek yapılması gereken taahhüdün bitmesini yakın süreye ait olan promosyon tutarını iade etmek. Fakat bu konuda dikkatli olmak gerekiyor çünkü bazı bankalar kredi kullanan emeklilere bloke koyabiliyor. Korkmayın, Yargıtay kararları sayesinde eğer bankanız size izin vermiyorsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru gerçekleştirebilirsiniz.