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Kırkayak! O kadar büyük ki ayaklarını kolaylıkla sayabilirsiniz.
Kutup ayısı pençesi, insan eliyle karşılaştırıldığında böyle duruyor.
Dünyanın en büyük yengeç türlerinden kabul edilen palmiye yengeci.
Dev vatoz.
Kazı makinesinin yanında kadın minicik kalıyor.
Devasa boyuttaki kasırganın yanındaki rüzgar güllerini görebildiniz mi?
Devenin bu kadar büyük olabileceğini tahmin eder miydiniz?
Mars'ın Curiosity robotunun boyutu bir insanla karşılaştırılırsa...
Sibirya kaplanı...
Kurt ve labrador cinsi köpek karşı karşıya...
Bütün bir insan iskeleti ile karşılaştırıldığında bir Afrika fili kafatası.
Mavi balina kalbi modeli...
Trafik lambası.
400.000 voltluk yer altı kablosu.
1 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin dolar ile, 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin doların kapladığı alan.
İnsan elinin yanındaki ayı pençeleri.
"Kuyrukluyıldız Los Angeles şehrine düşseydi ne kadar alan kaplardı?" sorusuna yanı8t
Yaban domuzuyla yetişkin kurdun kafatası arasındaki fark.
Rüzgar türbini kanadı.
Dünyanın en büyük ağacı.
Goril eli.
Yüzüklerin Efendisi serisinde yakın çekim için kullanılan yüzüklerden biri.
Tuzlu su timsahı.
Michaelangelo'nun Davut heykeli.
Trafik tabelaları yakından böyle görünüyor.
Ay, Satürn ile yer değişseydi...
Çakallara göre kurdun boyu.
Kambur balinayla poz veren dalgıç.
Bir geyik.
Giza'nın büyük piramidi ile karşılaştırılan bir kadın.
1.80 boyundaki bir adamla bir zamanlar yaşamış dünyanın en büyük kuşu Quetzalcoatlus Northropi modeli.
Kartal ile insan eli karşılaştırması.
Titanic ile günümüzde kullanılan modern yolcu gemisi.
Güneş'in içine kaç dünya sığar?
Yetişkin bir vombat.
Dev Afrika salyangozu.
Mavi balina kalbi modeli.
Dev deniz kaplumbağası.
Tamamen şişirilmiş at akciğerleri.
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