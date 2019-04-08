Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!

Trafik lambasının ne kadar büyük olabileceğini düşündünüz mü? Ya da goril elini insan eliyle karşılaştırdınız mı? Eğer bu sorular sizi meraklandırıyorsa tahmin edilenden çok daha büyük olan canlı ve nesneleri gördüğünüzde ufak bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz!