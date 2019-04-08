SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!

Giriş: 08.04.2019 - 16:41 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Trafik lambasının ne kadar büyük olabileceğini düşündünüz mü? Ya da goril elini insan eliyle karşılaştırdınız mı? Eğer bu sorular sizi meraklandırıyorsa tahmin edilenden çok daha büyük olan canlı ve nesneleri gördüğünüzde ufak bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz!

  • 1Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    1|39

    Kırkayak! O kadar büyük ki ayaklarını kolaylıkla sayabilirsiniz. 

     

  • 2Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    2|39

    Kutup ayısı pençesi, insan eliyle karşılaştırıldığında böyle duruyor. 

     

  • 3Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    3|39

    Dünyanın en büyük yengeç türlerinden kabul edilen palmiye yengeci.

     

  • 4Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    4|39

    Dev vatoz. 

  • 5Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    5|39

    Kazı makinesinin yanında kadın minicik kalıyor. 

     

  • 6Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    6|39

    Devasa boyuttaki kasırganın yanındaki rüzgar güllerini görebildiniz mi? 

     

  • 7Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    7|39

    Devenin bu kadar büyük olabileceğini tahmin eder miydiniz? 

     

  • 8Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    8|39

    Mars'ın Curiosity robotunun boyutu bir insanla karşılaştırılırsa...

     

  • 9Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    9|39

    Sibirya kaplanı...

     

  • 10Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    10|39

    Kurt ve labrador cinsi köpek karşı karşıya...

  • 11Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    11|39

    Bütün bir insan iskeleti ile karşılaştırıldığında bir Afrika fili kafatası.

  • 12Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    12|39

    Mavi balina kalbi modeli... 

  • 13Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    13|39

    Trafik lambası.

     

  • 14Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    14|39

    400.000 voltluk yer altı kablosu.

  • 15Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    15|39

    1 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin dolar ile, 100 dolarlık banknotlardan oluşan 10 bin doların kapladığı alan.

  • 16Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    16|39

    İnsan elinin yanındaki ayı pençeleri.

     

  • 17Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    17|39

    "Kuyrukluyıldız Los Angeles şehrine düşseydi ne kadar alan kaplardı?" sorusuna yanı8t

  • 18Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    18|39

    Yaban domuzuyla yetişkin kurdun kafatası arasındaki fark.

     

  • 19Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    19|39

    Rüzgar türbini kanadı.

     

  • 20Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    20|39

    Dünyanın en büyük ağacı.

     

  • 21Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    21|39

    Goril eli.

     

  • 22Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    22|39

    Yüzüklerin Efendisi serisinde yakın çekim için kullanılan yüzüklerden biri.  

  • 23Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    23|39

    Tuzlu su timsahı.

     

  • 24Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    24|39

    Michaelangelo'nun Davut heykeli.

     

  • 25Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    25|39

    Trafik tabelaları yakından böyle görünüyor.

  • 26Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    26|39

    Ay, Satürn ile yer değişseydi...

     

  • 27Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    27|39

    Çakallara göre kurdun boyu.

     

  • 28Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    28|39

    Kambur balinayla poz veren dalgıç.

  • 29Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    29|39

    Bir geyik.

     

  • 30Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    30|39

    Giza'nın büyük piramidi ile karşılaştırılan bir kadın. 

     

  • 31Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    31|39

    1.80 boyundaki bir adamla bir zamanlar yaşamış dünyanın en büyük kuşu Quetzalcoatlus Northropi modeli.

     

  • 32Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    32|39

    Kartal ile insan eli karşılaştırması.

     

  • 33Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    33|39

    Titanic ile günümüzde kullanılan modern yolcu gemisi.

     

  • 34Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    34|39

    Güneş'in içine kaç dünya sığar?

     

  • 35Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    35|39

    Yetişkin bir vombat.

     

  • 36Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    36|39

    Dev Afrika salyangozu.

     

  • 37Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    37|39

    Mavi balina kalbi modeli.

     

  • 38Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    38|39

    Dev deniz kaplumbağası.

     

  • 39Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!
    39|39

    Tamamen şişirilmiş at akciğerleri.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X