Yatırımda bulunmayı düşünen vatandaşlarımız son dakika altın fiyatlarını araştırıyorlar. Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi gündemde. Tahvil piyasalarında gelecek dört toplantı için en az 50 baz puanlık politika faizi artışı beklentisi bütün varlıklarda fiyatlamaları etkiledi. İşte güncel altın fiyatları canlı kuru...

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4 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları 4 Mayıs Çarşamba günü için en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hafta başından bu yana düşüşte olan altın fiyatları bugünde düşüşünü sürdürüyor. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...