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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? DÜŞÜŞTE! 27 Nisan güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Altın gram fiyatı 27 Nisan Çarşamba günü araştırılıyor. Dün, yüzde 0,4 yükselişle 1.905,3 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,24 azalışla 1.900,7 dolardan işlem görüyor. Hafta başından beri düşüşe devam eden altının gram fiyatı güncel piyasalarda 911,03 liradan işlem görüyor. Yatırımda bulunmayı düşünen vatandaşlar bugünkü canlı altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 27 Nisan altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

  • 01
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

    Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

    Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

    ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    27 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altın fiyatları 27 Nisan Çarşamba günü yani bugün en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hafta başından bu yana düşüşte olan altın fiyatları bugünde düşüşünü sürdürüyor. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
  • 02
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    GRAM ALTIN FİYATI

    908,17

    911,03

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    905,47

    905,64

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.893,96

    1.894,38

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.449,00

    1.480,99

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 06
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    5.796,02

    5.905,84

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 07
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.888,95

    2.961,98

    CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 08
    DÜŞÜYOR! Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Nisan güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları CANLI takip

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.796,02

    5.905,84

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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