Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirten analistler, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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