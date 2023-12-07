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        Haberler Gündem 3. Sayfa Duvarı delerek girdikleri 10 dairede ne var yok götürdüler

        Duvarı delerek girdikleri 10 dairede ne var yok götürdüler

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan bir sitede duvarı delerek 10 daireye giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:16 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:16
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        Malatya'da 'pes' dedirten olay!
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        Malatya'daki olay, Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Hasan Meşeli Sokak'ta bulunan Güven Sitesi’ne hırsız girdi.

        DUVARI DELDİLER

        Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar, kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.

        Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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