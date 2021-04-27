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Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu tamamlandı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu 10. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu tamamlandı
AA

Olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanlarından oluşan heyetin sunduğu 53 sayfalık raporda, hadisenin özetin, adli tıp, olay yeri inceleme ve kriminal raporları ile olay yerine ilişkin krokilere yer verildi.

Sanık Mehmet K'nin, Duygu Delen'e hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı, sağlıklı bir birlikteliğin söz konusu olmadığı hatırlatılan raporda, olay gününde yaşanan diyalogun da ağır hakaret ve şiddet kullanmaya vardığı kaydedildi.

"Balkondan atladığı, düştüğü, düşürüldüğü veya atıldığı" iddiaları ve savunmalarının yoğunlaştığı belirtilen raporda, "Ancak bunlardan daha ziyade hangisinin olabileceğine dair kesin inandırıcı kanıtlar elde edilememiştir." ifadesine yer verildi.

Raporun 5 maddeden oluşan sonuç kısmında, "Oda içerisinde şiddet ortamının oluştuğu olay yeri fotoğraflarından anlaşılmıştır. Fakat sadece şüpheli Mehmet K'nin çorabında kan bulaşığının olması ve balkonda çoraplı ayak izi bırakması Duygu Delen'in çoraplarının kuru kalmış olduğu tespit edilmiştir." değerlendirmesi paylaşıldı.

Duygu Delen'n boyu ile balkon korkuluğunun yüksekliğine yer verilen raporda, "Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Olayın tek yakın görgü tanığının sanık Mehmet K. olduğu bildirilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Mehmet K'nin olay günü alkol aldığı ve uyuşturucu kullandığı tespit edilmiştir. Mehmet K'nin kontrolsüz hareketler yaparak Duygu Delen'e zarar verebilecek kadar hırçın olduğu değerlendirilmiştir. Duygu Delen'in kaza sonucu düşmediği tespit edilmiş olup, intihar veya atılma yönünden değerlendirildiğinde, olayın asıl cereyan tarzının bilinemediği, bu bağlamda kamera görüntüsünün yalnızca yere temasa yakın ana hitap ettiği, balkondaki olayın olası gerçeğinin anlaşılmasına yarayabilecek herhangi bir görüntü ya da tanık beyanının bulunmaması nedenleriyle, olayı cereyanı ile birlikte suç kasıt ve vasfının sayın mahkemece daha sağlıklı değerlendirilebileceğinden de hareketle müessif olayın, gerek tüm dijital ortam verilerinden gerek tanık ifadelerinden gerekse sanık Mehmet K'in ölen Duygu Delen'e kendi ifadelerinden de anlaşılacağı üzere ağır hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu ağırlıklı zorlamasına bağlı meydana geldiğine dair kanaat oluşmuştur."

Bu arada, sanık Mehmet K'nin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davaya yarın devam edilecek.

- Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

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