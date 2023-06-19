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Duygu dolu bir hikaye: "Yeşil Vadi'nin Kızı" yakında SHOW TV'de!

Show TV’nin yapımını Yeşil Yapım’ın üstlendiği yeni günlük dizisi “Yeşil Vadi’nin Kızı” yakında seyirciyle buluşuyor. Yayınlanan ilk tanıtım yüreklere dokunacak duygu yüklü bir hikayeyi gözler önüne seriyor.

Duygu dolu bir hikaye:
HABERTURK.COM

Show TV ekranlarında çok yakında hafta iç her gün yayınlanacak ve izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek yeni bir günlük dizi başlıyor. Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik (Beren Gökyıldız) isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alıyor. Yayınlanan tanıtımda eziyet gördükten sonra sokaklarda kalan Melissa’nın, kendine bir ev ve bir aile arama çabası gösteriliyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor. Genç kuşağın başarılı ismi Beren Gökyıldız’a Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı’nın kısaca hikayesi ise şöyle;

Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar.

Yeşil Vadi’nin Kızı yakında hafta içi her gün Show TV’de!

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın ilk tanıtımı;

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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