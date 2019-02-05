Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eşi Duygu Hacıoğlu, evliliklerinin 3'üncü yılı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı



Duygu Hacıoğlu şu sözleri yayınladı:



"Ne Nazım'ın şiirleri ne Sezen'in şarkıları yeter seni anlatmaya. Ne güzel sevdin, ne çok sevdim. Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur. Yeminimiz var bizim. 05.02.2016 sana 'evet' dediğim güne bin şükür olsun, evliliğimizin üçüncü yılı kutlu olsun. 30'uncu seneyi aynı aşkla sağlıkla kutlamak nasip olsun. Seni çok seviyorum eşim, dostum, yoldaşım, dert ortağım, sevgilim."