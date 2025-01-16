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        Haberler Magazin Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum - Magazin haberleri

        Duygu Nebioğlu: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum

        Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Duygu Nebioğlu'nun, ünlü oyuncuya açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında Uğur Dündar tanık olarak dinlenmişti. Dündar'ın ifadesinin ardından Nebioğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:31 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:31
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        Metin Akpınar’a, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu tarafından açılan 10 milyon liralık tazminat davası sürüyor. Akpınar’ın; "Tek gecelik bir ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" dediği dava kapsamında, gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde tanık olarak ifade verdi.

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        Uğur Dündar, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyada yer alan haberlerden öğrendiğini ifade etti.

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        Uğur Dündar; "Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya yansıyan son haberlerle öğrendim, öncesine dair herhangi bir bilgim yok. Metin Akpınar’ın böyle bir kızı olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değildim" dedi.

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        Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar’a tepki gösterdi: 14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum.. Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim. Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim.

        Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun. 18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum.

        #uğur dündar
        #Duygu Nebioğlu
        #metin akpınar
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