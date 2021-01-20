"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

Mutaf ile tanışma hikayelerini YouTube kanalında yayınladığı bir videoda anlatan Özaslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.