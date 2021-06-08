"BELKİ BİR NEBZE UTANIRSINIZ"

Mesajı yanıtsız bırakmayan Özaslan, "Bu konuda her gün aldığım çok çirkin, hadsiz, nasıl bir zihniyetle yazıldığına inanamadığım, bana göre insanlık dışı mesajlardan yalnızca biri... Piyango size çıktı bugün... Belki bir nebze utanırsınız diye paylaşıyorum. Enerjimi negatife fokuslamayı hiçbir zaman seçmiyorum. Hele böyle kötü niyetlere hiç... Sağlıkla ve sevgiyle kalın" dedi.