"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"



Basketbolcu Maxim Can Mutaf ile aşk yaşayan Özaslan, geçtiğimiz günlerde de birlikteliği hakkında konuşmuştu:



Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.