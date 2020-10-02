Duygu yağmuruna tutulacağınız hikayeler



Gazeteci Gülden Kılıç’tan duygu seline tutulacağınız gerçeğin zahmetleriyle örülmüş çarpıcı hikayeler... İnsan olarak yaşadığımız tüm duygulara ayna tutacak bir hamle. Kılıç, Postiga Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturulan “Kendine Dayanıyor İnsan” adlı kitabı, insanın kendine dayandığı o çaresiz anları, zorlukları, ebeveyn evlat ilişkilerini, aşkın zorlayıcılığını, sistem altında ezilen bireyi bizlere anlatıyor.

Yazar, hikayelerinde özellikle bilinç akışı yönetimini ustalıkla kullanıyor. Duygular içinde yaşananlar zamanını yitiriyor, geçmiş de gelecek de o ana odaklanıyor. Olaylar ve karakterlerin geçmişe dönüşleri adeta baş döndürüyor. Hikayelerin kurgusunun dinamikliği ve yer yer lirik bir dil kullanması okuyucuyu hipnotize ediyor. Okuyucuyu çarpıcı bir seyahate çıkarıyor kitap.

Öyküler, okuyucuyu bir duygu yağışı altında kalmış gibi hissettiriyor. Herkesin kendi iç derinliklerinde varoluşuyla birlikte gelen acılarını, sanrılarını, hüzünlerini, kısıtlanmışlıklarını, yalnızlığını açığa çıkarıyor. Diğer taraftan da hikayeler aşkı, sevgiyi, birlikte olmayı da yeşertiyor. Özellikle aşk gibi baştan keyifle başlayan duygular, zamanla çarpıntı, sınıktı, gittikçe büyük ve şiddetli duygulara, tutkulara dönüşüyor. Aşk, bir noktada adeta dondurularak ölümsüz kılınıyor.

Kitap yalnız olana ve toplumun yalnız bıraktıklarına odaklanıyor. “Yaşamın Kıyısında”, “Köprüdeki Son Bakış”, “Başka Evlerde”, “Yüzleşme” gibi hikayelerdeki kahramanlar, topluma kendisini fark etmesi için adeta yüksek sesle sesleniyor. Bireysel sorunlarla toplumsal sorunları birbirinden ayırt etmeyen yazar, okurda bu anlamda bir yüzleşme gerçekleştiriyor.

Yazarın her öyküsünde yalnızlık derinden hissediliyor. Gülden Kılıç, özellikle yalnızlığı keşfetmeyi ve onun üzerinden bir varoluş meselesi oluşturmayı başarıyor.

Kılıç, bugün toplum hayatında ve özel hayatında pek çok sorunla karşılaşan kadınların dünyasına da temas etmeden geçmiyor.