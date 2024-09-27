Bedeninizdeki geçmeyen ağrıların sebepleri nelerdir? Asıl sebep ruh halimiz midir?
Hayatın içinde, yaşamımızı sürdürebilmek için belirli bir yaşa kadar sürekli çalışmamız gerekir. Bu yoğun çalışma temposu bedenimizde yorgunluğa, ağrılara hatta ileri düzeyde hastalıklara yol açabilir. Çoğu zaman çok çalıştığımız için veya stresli bir sosyal hayata sahip olduğumuz için duygusal anlamda olumsuz etkilenebiliriz. Bu durum günlük yaşam düzenimizi etkiler. Uzmanlar, içsel huzurun sağlanmasının fiziksel sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Peki, ağrılarımızın asıl sebebi ruhsal durumumuz mu? İşte detaylar...
Duygularımızın bedenimizdeki yansımalarını anlamak, sağlık sorunlarımızla baş etmenin bir çözüm yolu olabilir. Uzmanlar, içsel huzurun sağlanmasının fiziksel sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.
Vücudunuzdaki ağrıların sebepleri duygusal olabilir!
Psikolojik Danışman Ekrem Çağrı Öztürk, bedenimizdeki rahatsızlıkların duygusal kökenlerini ele alıyor. Ülkemizde birçok kişi baş ağrısı, boyun ve omuz ağrısı, migren ya da kilo problemleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.
Bu sorunların genellikle oturuş bozuklukları, yoğun iş temposu ve düzensiz beslenme gibi fiziksel sebeplerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak bu rahatsızlıkların, çoğu zaman psikosomatik olduğunun farkında olmak önemlidir.
Psikosomatik rahatsızlıkların farkında olmak
Duygusal zorluklarımızı göz ardı ettiğimizde, bedenimizdeki ağrılar da kendini gösterir. Sürekli sorumluluk almak, stres altında olmak ve duyguları bastırmak, fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir.
Beden, yaşadığımız zorlukların bir yansımasıdır ve bize kendimizle ilgilenmemiz gerektiğini hatırlatır. Rahatsızlıklarımızı bir fırsat olarak görerek kendimizi anlama yolculuğuna çıkabiliriz.
Duygu, düşünce ve beden bir bütün
Duygu, düşünce ve beden arasındaki bağlantı son derece önemlidir. Sevdiğimiz birisiyle karşılaştığımızda hissettiğimiz heyecan veya sevmediğimiz birisiyle birlikteyken hissettiğimiz gerginlik, bu üç unsurun birbirine bağlı olduğunun bir göstergesidir.
Duygularımızı ve düşüncelerimizi tanımlamakta zorlanabiliriz, ancak bedenimizin somut tepkileri, duygusal durumumuzu anlamamıza yardımcı olabilir.
Bedenimizin dili
Beden, yaşadığımız duygusal ve düşünsel zorlukların bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Örneğin, sorumluluk alan veya mükemmeliyetçi bireyler genellikle sırt ağrısı çeker; bu, taşıdıkları psikolojik yükün bedene yansımasıdır.
Aynı şekilde, sürekli geleceği düşünen kaygılı bireylerde baş ağrısı ve migren atakları görülebilir. Bu tür beden tepkileri, kişinin kendine kulak vermesi gerektiğini gösterir.
Psikolojik hazımsızlık ve fiziksel belirtiler
Çocuklar, özellikle sınav dönemlerinde karın ağrısı yaşayabilir. Bu durum, başarı kaygısı ve çevresel baskılardan kaynaklanmaktadır. Başarıya ulaşma isteği, çocukları kaygıya sürükleyebilir ve bu da fiziksel rahatsızlıklara yol açar. Kişinin içsel olarak hazmedemediği duygular, zamanla fizyolojik şikayetlere dönüşebilir.
Duyguları bastırmanın sonuçları
Bireyler, sorunlarını küçümseyerek yok etmeye çalıştıklarında, duygularını derinlemesine gömerek bedensel problemlere yol açabilirler. Sivilce ve egzama gibi cilt sorunları, duygusal yüklerin beden üzerinden dışa vurumu olabilir.
Bu durumda, fiziksel rahatsızlıkların geçici çözümlerle ortadan kaldırılması yeterli olmayacaktır. Bedenimize, ruh sağlığımıza ve duygularımıza özen göstermemiz gerekir.
Kendimize değer vermek
Ekrem Çağrı Öztürk, kendimize nasıl değer vereceğimizi öğrenmemiz gerektiğini vurguluyor. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi farkında olmalı, anda kalmalı ve zorlandığımız durumlara kulak vermeliyiz.
Dışa vurulmamış duygular içimize gömülür ve zamanla daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. Kendimizle ilişki kurmak, ruh sağlığımızı korumak için önemlidir.