Düz bir karnın düşmanı 6 kötü yeme alışkanlığı

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2- Yeterince protein tüketememek Yeterli miktarda protein tüketmemek de şişkinliğe neden olabilir. Pankonin, "Protein vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur" diyerek, şunları söyledi: "Çok fazla basit karbonhidrat tüketiyor ve yeterli protein almıyorsanız, bu sıvı tutulmasına ve şişkinliğe neden olabilir."

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Mayo Clinic, ortalama bir kişinin protein eksikliğini önlemek için vücut ağırlığının kilogram başına 0,8 gram olduğunu belirtiyor. Örneğin, 75 kilo olan bir kişi günde 60 gram protein tüketmelidir. Ancak bu, yaşınıza ve aktivite seviyenize göre değişebilir.