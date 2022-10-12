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Düzce açıklarında balıkçı teknesinin ağlarına uçak parçaları takıldı

Karadeniz'de Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan balıkçı teknesinin ağlarına uçak parçaları takıldı. Olayın gizemi, yapılan araştırma sonucunda kısa sürede çözüldü

Düzce açıklarında balıkçı teknesinin ağlarına uçak parçaları takıldı
Balıkçı teknesinin ağlarına uçak parçaları takıldı
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AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı.

Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü.

OLAYIN GİZEMİ KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

AA'nın haberine göre; yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi. Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi.

Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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