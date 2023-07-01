Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yusuf Y. idaresindeki otomobil ile düğünden dönenleri taşıyan Selçuk P. idaresindeki hafif ticari araç, Çamköy Mahallesi Köprülü Kavşak'ta çarpıştı.
HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçtaki yolculardan Hanım Bilgin (30) ile Nazlıcan Barotçu (21) yaşamını yitirdi.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yıldırım, Serdar Efe Bilgin, Sercan Çınar, Efe Avağ, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş ve Murat Pektaş ise yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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